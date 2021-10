Western Foothills 3A Cross Country Conference Championship (Oct. 19)

The Western Foothills 3A Athletic Conference Cross Country Championship meet was held on Tuesday, Oct. 19, at Southside Park in Newton.

The top 7 individual runners from each the boys and girls events advanced to the North Carolina High School Athletic Association 3A West Regionals on Saturday, Oct. 30, hosted by Freedom High School.

Boys 5k Run CC

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

(TOP 10 ONLY)

1 Fernetti, Stephen North Lincoln 17:01.90 1

2 Riddle, Philip North Iredell 17:15.94 2

3 Glavan, Mirko North Lincoln 17:31.84 3

4 Bradley, Alex North Lincoln 17:42.22 4

5 Helms, Logan North Lincoln 17:44.54 5

6 Sherrill, Payce St. Stephens 17:47.63 6

7 Viverette, Mack North Lincoln 17:57.41 7

8 Bagwell, Connor North Lincoln 18:04.87 8

9 Hodges, Kolton North Lincoln 18:05.25 9

10 Elkins, Will Fred T. Foard 18:08.58 10

Boys Team Scores

=================================================================================

Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9

=================================================================================

1 North Lincoln 20 1 3 4 5 7 8 9

Total Time: 1:27:57.91

Average: 17:35.59

2 North Iredell 77 2 11 12 25 27 29 32

Total Time: 1:34:58.25

Average: 18:59.65

3 St. Stephens 95 6 14 16 28 31 37 47

Total Time: 1:37:40.84

Average: 19:32.17

4 Fred T. Foard 109 10 15 18 30 36 38 39

Total Time: 1:39:15.02

Average: 19:51.01

5 Hickory 125 17 19 23 26 40 44 48

Total Time: 1:41:27.73

Average: 20:17.55

6 East Lincoln 130 20 21 22 33 34 35 45

Total Time: 1:42:09.08

Average: 20:25.82

7 West Iredell 176 13 24 43 46 50

Total Time: 1:49:58.64

Average: 21:59.73

8 Statesville 235 41 42 49 51 52 53

Total Time: 2:01:27.11

Average: 24:17.43

Girls 5k Run CC

=======================================================================

Name Year School Finals Points

=======================================================================

(TOP 10 ONLY)

1 Wood, Bella North Lincoln 19:32.67 1

2 Pierce, Kelbi North Lincoln 19:48.47 2

3 Parks, Macy East Lincoln 20:03.66 3

4 Castro, Cara North Lincoln 20:21.16 4

5 Laramie, Emily North Lincoln 20:40.50 5

6 Glavan, Lori North Lincoln 20:47.28 6

7 Green, Bella North Lincoln 21:19.82 7

8 Townsell, Karli Statesville 21:28.07 8

9 Nieto, Natalia North Iredell 21:32.80 9

10 Flores Gutierrez, Daniel St. Stephens 22:09.24 10

Girls Team Scores

=================================================================================

Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9

=================================================================================

1 North Lincoln 18 1 2 4 5 6 7 13

Total Time: 1:41:10.08

Average: 20:14.02

2 St. Stephens 74 10 11 14 17 22 24 30

Total Time: 1:54:49.86

Average: 22:57.98

3 North Iredell 81 9 15 18 19 20 21 23

Total Time: 1:55:26.46

Average: 23:05.30

4 East Lincoln 82 3 12 16 25 26 29 31

Total Time: 1:56:13.84

Average: 23:14.77

5 Fred T. Foard 154 27 28 32 33 34 39

Total Time: 2:12:12.70

Average: 26:26.54

6 Statesville 154 8 35 36 37 38 40

Total Time: 2:12:39.85

Average: 26:31.97