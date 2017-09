St. Stephens boys, Hickory girls take home Catawba Co. cross country championship

The St. Stephens boys and Hickory girls take home Catawba Co. cross country championship on Tuesday at Murray's Mill.

Below is the results. Check Thursday's edition of the O-N-E for photos and a story from Tuesday's event.

Make sure to check the Observer News Enterprise Facebook page for interviews with the winner's from Tuesday's meet.

BOYS RESULTS

VARSITY BOYS 5,000 METER RUN -- 1. Jayden Hefner (St. Stephens) 17:39.85; 2. Dalton McGlamery (St. Stephens) 18:04.86; 3. Ethan Deffke (Hickory) 18:20.94; 4. Austin Cornette (Bunker Hill) 18:48.82; 5. Tyler Christiansen (St. Stephens) 19:01.16; 6. Ricky Blake (Bunker Hill) 19:01.92; 7. Ben Trimm (Fred T. Foard) 19:19.58; 8. Grant Harper (St. Stephens) 19:25.42; 9. Matthew Adair (Maiden High) 19:29.57; 10. Jackson Sherrill (Bunker Hill) 19:31.86; 11. Gunnar Taylor (Newton-Conover) 19:50.16; 12. Luke Reed (Maiden High) 20:02.65; 13. Wenzhuo Wang (St. Stephens) 20:03.29; 14. Colby Shepler (Hickory) 20:13.44; 15. Brock Walters (St. Stephens) 20:25.02; 16. Tommy Little (University Christian High School) 20:31.01; 17. Jacob Childers (St. Stephens) 20:33.26; 18. Caleb Henze (Newton-Conover) 20:41.54; 19. Dalton James (Maiden High) 20:54.14; 20. Tate Eckard (University Christian High School) 20:55.99; 21. Macgregor VanBeurden (St. Stephens) 20:56.82; 22. Abe Levin (University Christian High School) 21:04.82; 23. Peyton Hemphill (Fred T. Foard) 21:06.07; 24. Rodrigo Venegas (Newton-Conover) 21:13.14; 25. Johnathan Puiu (Fred T. Foard) 21:17.23; 26. Spencer Ledford (Bandys) 21:21.98; 27. Clayton Boggs (Hickory) 21:24.17; 28. Andrew Sherrill (Bunker Hill) 21:26.76; 29. Braden Wharton (Fred T. Foard) 21:41.11; 30. Casey Smith (Bandys) 21:41.96; 31. Rose Will (St. Stephens) 21:42.74; 32. David Watkins (Newton-Conover) 21:51.04; 33. Justin Vinson (Bunker Hill) 21:51.37; 34. Bryson Ledford (Maiden High) 22:10.64; 35. Nate Haines (Hickory) 22:16.77; 36. Jovany Martinez (Bunker Hill) 22:26.93; 37. Tyler Johnson (Newton-Conover) 22:37.04; 38. Addison Elander (Maiden High) 22:49.39; 39. Nicholas Nelson (Hickory) 22:49.76; 40. Jack McIntosh (Hickory) 22:50.39; 41. Mateo Pena (Fred T. Foard) 22:59.56; 42. Andrew Schultz (St. Stephens) 23:00.49; 43. Jacob Burns (Maiden High) 23:01.80; 44. Carson Shepler (Hickory) 23:04.42; 45. Zackery Wright (Bandys) 23:18.19; 46. Mason Patterson (Bandys) 23:21.87; 47. Nate Kurzak (Fred T. Foard) 23:24.22; 48. Michael Brown (Bandys) 23:27.26; 49. Fernando Perez (Hickory) 23:27.92; 50. Nicholas Phillips (Bunker Hill) 23:52.06; 51. Joshua Greene (Newton-Conover) 24:06.80; 52. Joshua Gragg (Fred T. Foard) 24:11.79; 53. Davis Ellwanger (University Christian High School) 24:15.45; 54. Eric Schoellner (Hickory) 24:20.71; 55. Colby Collins (Maiden High) 24:30.96; 56. Jackson Harwell (Bandys) 24:36.11; 57. Jeremy Brown (St. Stephens) 24:39.72; 58. Luke Canrobert (Newton-Conover) 24:45.39; 59. Irvin Carreon (Bandys) 24:46.77; 60. Dylan Roseman (Bandys) 24:54.51; 61. Tscharner Fennell (Newton-Conover) 24:55.17; 62. Conner Daeden (Hickory) 25:19.23; 63. Zeng Yang (Maiden High) 25:30.64; 64. Zack Johnson (University Christian High School) 25:32.13; 65. Mac Johnson (Hickory) 25:49.32; 66. Zachary Smyre (Bunker Hill) 25:58.92; 67. Quinton Pratt (Newton-Conover) 26:24.12; 68. Michael Gordon (Newton-Conover) 26:33.26; 69. Tyler Hayes (Bandys) 27:12.89; 70. Brandon Sturgill (University Christian High School) 27:48.74; 71. Haedyn Horton (Bandys) 28:39.65; 72. Drew Huffman (Maiden High) 28:59.61; 73. Xavier Avery (Newton-Conover) 29:06.30; 74. Caleb Peschel (Fred T. Foard) 29:29.34; 75. Chase Reid (St. Stephens) 29:33.64; 76. Tamoje Anderson (Newton-Conover) 29:34.07; 77. Pedro Cruz-Uribe (St. Stephens) 29:55.16; 78. Matthew Minor (Newton-Conover) 30:34.63; 79. Grayson Whitt (University Christian High School) 31:24.32; 80. Jaidon Rhone-Dula (Newton-Conover) 32:24.36; 81. Ken Ly (Maiden High) 33:46.02; 82. Landon Aldridge (Maiden High) 33:52.26; 83. Depranry Yang (Bandys) 34:11.45; 84. Ethan Rogers (Bunker Hill) 36:42.86; 85. Andrew Metz (Fred T. Foard) 38:08.89;

VARSITY BOYS 5,000 METER RUN TEAMS -- 1. St. Stephens 29; 2. Bunker Hill 78; 3. Maiden High 108; 4. Hickory 113; 5. Newton-Conover 117; 6. Fred T. Foard 120; 7. University Christian High School 160; 8. Bandys 184;

GIRLS RESULTS

VARSITY GIRLS 5,000 METER RUN -- 1. Sarah Faith McAllister (Bandys) 20:25.76; 2. Ashley Ramirez (St. Stephens) 21:37.69; 3. Caroline Hilliard (Bunker Hill) 22:03.82; 4. Ambria Duncan (St. Stephens) 22:48.62; 5. Makenzie Goodson (Bandys) 22:58.97; 6. Noelle Poovey (Maiden High) 23:17.36; 7. Karina Coulter (Fred T. Foard) 23:31.10; 8. Sarah Hirsch (Hickory) 23:50.68; 9. Ruth Krause (Fred T. Foard) 24:02.92; 10. Laney Dettlebach (Hickory) 24:05.88; 11. Celeste Land (Hickory) 24:09.84; 12. Barrett Geyer (Hickory) 24:11.69; 13. Rachel Morris (Maiden High) 24:14.22; 14. Ally Henson (St. Stephens) 24:14.67; 15. Jane Worley (Hickory) 24:17.03; 16. Mia Macon (Newton-Conover) 24:24.31; 17. Chloe Fountain (Fred T. Foard) 24:45.19; 18. Sarah Roseman (University Christian High School) 24:54.17; 19. Emma Neal (Hickory) 25:04.80; 20. Madeline Stafford (St. Stephens) 25:22.88; 21. Makayla Herman (Bunker Hill) 26:00.97; 22. Katie Cornette (Bandys) 26:06.69; 23. Bianca Tamas (Fred T. Foard) 26:07.60; 24. Andrea Bejenari (St. Stephens) 26:09.06; 25. Ashley Rojo (Hickory) 26:21.42; 26. Caroline Walker (University Christian High School) 26:40.01; 27. Kayla Lorch (Bandys) 27:00.76; 28. Faith Christensen (St. Stephens) 27:02.89; 29. Gillian Murdock (Hickory) 27:05.82; 30. Paiden Dula (Fred T. Foard) 27:30.07; 31. Sally Roseman (University Christian High School) 27:40.94; 32. Rachel Spaulding (Bandys) 27:53.76; 33. Olivia Osteen (Bandys) 28:05.56; 34. Destiny Springs (Maiden High) 28:09.26; 35. McKenna Parker (Maiden High) 28:32.98; 36. Amber Kiefer (St. Stephens) 28:34.16; 37. Mackenzie Jenkins (Maiden High) 28:40.09; 38. Maddie Mirman (Bandys) 28:44.48; 39. Sevanna Wilson (St. Stephens) 29:17.83; 40. Sierra Eaton (Hickory) 29:34.47; 41. Lucinda Jones (Bandys) 29:37.58; 42. Phoenix Keller (Bunker Hill) 29:51.35; 43. Shelby Minton (Bunker Hill) 29:57.91; 44. Emilie Sandel (Newton-Conover) 30:08.56; 45. Jillian Parrish (Fred T. Foard) 30:21.03; 46. Marissa Schalk (St. Stephens) 31:20.16; 47. Diana Venegas (Newton-Conover) 31:21.22; 48. Esmeralda Benitez-Ibarra (Newton-Conover) 31:24.41; 49. Rachel Little (University Christian High School) 31:49.76; 50. Lydia Black (Hickory) 32:00.19; 51. Ellie Chiles (University Christian High School) 32:05.09; 52. Anna Catherine Pritchard (University Christian High School) 32:11.52; 53. Maria Pachero-Trejo (Hickory) 32:12.53; 54. Jamie Henze (Newton-Conover) 32:20.56; 55. Olivia Belcher (Hickory) 33:37.00; 56. Jahlein Summers (Bunker Hill) 34:01.09; 57. Katharine Ross (Maiden High) 34:10.94; 58. Narda Barajas-Vasquez (Bunker Hill) 35:16.01; 59. Launnah Yang (Bunker Hill) 35:21.78; 60. Isabel Urbina (Newton-Conover) 35:44.00; 61. Hallie Fortenberry (Fred T. Foard) 36:07.46; 62. Caylin Le (St. Stephens) 41:11.16;

VARSITY GIRLS 5,000 METER RUN TEAMS -- 1. Hickory 56; 2. St. Stephens 64; 3. Fred T. Foard 85; 4. Bandys 86; 5. Maiden High 122; 6. Bunker Hill 149; 7. University Christian High School 163; 8. Newton-Conover 188;