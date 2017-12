Prep Roundup: Dec. 15-17, 2017

SATURDAY

VARSITY GIRLS BASKETBALL

SC 5 12 9 5 - 31

M 5 16 10 12 - 43

Maiden: Grace Herman 17, Huffman 9, Bass 7, Spring 3, Beard 2, Propst 1, Arrowood 4.

Record—Maiden 6-0 overall

WRESTLING

Fred T. Foard TigerLand Classic

Foard Individual winners

Landor Foor -- 1st in 170

Cooper Butts -- 2nd in 285

Jason Wescott -- 2nd in 220

Joey Navlyt -- 2nd in 145

Nick Kaufmann -- 2nd in 138

Josh Riggs -- 3rd in 132

AJ Wingate -- 4th in 152

Red Devil Super Duals

Newton Conover (NC) 72, Forestview (F) 8 106: Mitch Glover (NC) over (F) (For.) 113: Cole Yoder (NC) over (F) (For.) 120: Spenser Harris (NC) over Lucas Larrazabal (F) (Fall 3:03) 126: Nickolas Foster (NC) over Aden Smith (F) (Fall 1:56) 132: Xaeden Vixaysak (NC) over Jonathan Fitzberger (F) (Fall 0:32) 138: Luke Canrobert (NC) over (F) (For.) 145: Carson Dollarhide (NC) over Christian Jackson (F) (Fall 1:35) 152: Caleb Henze (NC) over Daniel Farquharson (F) (Fall 0:12) 160: Kameron Miller (F) over Spencer Brackett (NC) (TF 15-1 3:08) 170: Joshua Nichols (NC) over Camden Hull (F) (Fall 0:03) 182: Austin Harwell (F) over Isaiah Swafford (NC) (Dec 7-3) 195: Barrett Harkins (NC) over (F) (For.) 220: James Gaither (NC) over Quintin McSwain (F) (Fall 2:39) 285: Ryan Walker (NC) over Sam Kaylor (F) (TB-1 (Fall) 7:00)

Newton Conover (NC) 51, West Forsyth (WF) 28 106: Mike Dalton (WF) over Mitch Glover (NC) (For.) 113: Sam Reavis (WF) over Cole Yoder (NC) (Fall 0:58) 120: Spenser Harris (NC) over Evan LaBella (WF) (Dec 5-3) 126: Ethan Wright (WF) over Jayden Kimsey (NC) (MD 13-2) 132: Xaeden Vixaysak (NC) over Seth Perkins (WF) (Fall 0:50) 138: Luke Canrobert (NC) over Jay Esposito (WF) (Fall 1:23) 145: Andres Perez (WF) over Carson Dollarhide (NC) (Fall 0:38) 152: Preston Broadus (WF) over Jesus Martinez (NC) (Fall 1:30) 160: Spencer Brackett (NC) over Auder Gazga (WF) (Fall 2:43) 170: Joshua Nichols (NC) over Jordan Aladwan (WF) (Fall 0:17) 182: Isaiah Swafford (NC) over (WF) (For.) 195: Barrett Harkins (NC) over Gus Smith (WF) (Fall 1:49) 220: Robert Deese (NC) over Jacob Zaitawi (WF) (Fall 0:29) 285: James Gaither (NC) over Kaden Rogers (WF) (Fall 2:30)

