11-21-17 Prep Roundup Scores

WRESTLING

Monday's Results

Newton Conover (NC) 51, Crest (C) 24

106: Jacob Wesson (C) over (NC) (For.) 113: Cole Yoder (NC) over (C) (For.) 120: Spenser Harris (NC) over Cameron Richards (C) (Fall 4:53) 126: Jayden Kimsey (NC) over REX Howard (C) (Fall 0:44) 132: Austin Scott (NC) over Matthew Taylor (C) (Fall 1:33) 138: Sean Matheson (C) over Luke Canrobert (NC) (Dec 7-3) 145: Charlie Lowery (C) over Carson Dollarhide (NC) (Dec 10-3) 152: Matthew Ledbetter (C) over Caleb Henze (NC) (Fall 1:00) 160: Spencer Brackett (NC) over (C) (For.) 170: Joshua Nichols (NC) over Brad Moore (C) (Fall 3:06) 182: Jaheim Mullen (NC) over Jonathan Webber (C) (Dec 13-9) 195: Barrett Harkins (NC) over Kyle Hamrick (C) (Fall 1:51) 220: Robert Deese (NC) over Devon Hunt (C) (Fall 5:17) 285: Ethan Davis (C) over Anthony Shuford (NC) (Fall 3:44)

Newton Conover (NC) 54, South Caldwell (SC) 21

106: Ronnie Triplett (SC) over (NC) (For.) 113: Kaleb Queen (SC) over Cole Yoder (NC) (Fall 1:33) 120: Spenser Harris (NC) over Shawn McDonald (SC) (MD 15-4) 126: Jayden Kimsey (NC) over Ethan Ratsumy (SC) (Fall 0:16) 132: Austin Scott (NC) over Josue Dickerson (SC) (TF 14-0 2:00) 138: Dustiin Cox (SC) over Luke Canrobert (NC) (Dec 8-2) 145: Carson Dollarhide (NC) over Hunter Hudson (SC) (Dec 6-4) 152: Caleb Henze (NC) over Devin Harolson (SC) (Fall 0:50) 160: Spencer Brackett (NC) over Luis Morales (SC) (Fall 1:24) 170: Joshua Nichols (NC) over Shawn McDonald (SC) (Fall 1:11) 182: Jaheim Mullen (NC) over Dakota Nichols (SC) (Fall 1:42) 195: Logan Goodwin (SC) over Barrett Harkins (NC) (Fall 0:47) 220: James Gaither (NC) over Steven Warren (SC) (Fall 2:37) 285: Robert Deese (NC) over (SC) (For.)

St. Stephens 83, Lincolnton 0

113: Alan Orozco (SS) forfeit

120: Graham Ormand (SS) p. Cameron Smith 1:46

126: Issac Leon (SS) p. Carson Williams 1:15

132: Beck Nestor (SS) p. Ethan Carson 5:45

138: Blake Baker (SS) p. Esteban Hoyle 3:43

145: Eddie Brannock (SS) p. Trevor McCarthy 1:51

152: De'Untae Henry (SS) forfeit

160: Ivan Vergel (SS) p. Carson Weathers 3:01

170: Jordan Bolling (SS) tf. Alan Rojas 15-0

182: Dakota Metcalf (SS) p. Corbin Medlin 1:56

195: Salvador Gilvaja (SS) p. Jose Olivares 0:37

220: Daniel Tellez (SS) p. Eduardo Mendez 2:40

285: Dawson Lail (SS) p. Randy Meza 1:27

106: Dalen Milligan (SS) forfeit

JV BOYS BASKETBALL

Veritas Christian 42, Hickory Christian 22

HC: Hunter Sjobom 13 points.

VARSITY GIRLS BASKETBALL

UCHS 56, Tabernacle 33

UC 18 10 13 15 -- 56

T 6 5 6 16 -- 33

UCHS: Peri Wall 18 points, Amanda Perry 12

Record-- UCHS 2-1

VARSITY BOYS BASKETBALL

Hickory Christian 55, Veritas Christian 48

Tabernacle 62, UCHS 49

UC 9 11 13 16 -- 49

T 11 12 18 21 -- 62

UCHS: Brycen Burns 25, Jonah Watson 12.

Record-- UCHS 2-1