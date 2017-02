CVCC ANNOUNCES HIGH HONORS LIST FOR FALL ‘16

Catawba Valley Community College recently announced the High Honors List of students for the fall 2016 semester. The following full-time students who have a grade point average of 3.8 up to 4.0 were recognized:

Alexander County

Kendrick Eugene Adams, Emma Alcanzie Albertino, Kelsey Taylor Barnes, Tyler Lee Billington, Victor Lynn Boles, Joshua Anderson Bolick, Brenda Shew Bowman, Cory Shay Bowman, Cole Brett Carson, Gracie Suzanne Chapman, Jody Christopher Chavis, Timothy D. Chewning, Aaron L. Childers, Angela Hatton Childers, Madison Paige Church, Katelyn Lee Ann Cockerham, Laura Spencer Duggan, Angel Marie Dutton, Katherine Elizabeth Dwyer, Levaughn Hessie Elder, Kaley Grace Farley, Carrie R. Farmer, Landon Scott Ferguson, Tammie Ann Fie, Brandi Elizabeth Foster, Darren Malachi Fox, Samuel Madison-Whitwo Frye, Bryson Isiaih Godfrey, Jacquelyn Hannah445 Grimes, Janet Ann Harriman, Kailyn Delaney Harris, Shawna Stuart Huffman, Heather Nicole Ingram, Heather Elaine Jackson, Cody Dean James, Joshua Ryan Lafone, Ryan Daniel Lambert, Jonathon Lucas Leflore, Austin Trevor Mace, Rebecca Leann Mayberry, Chesney Grace Millsaps, Isabella Grace Moody, Kuwain Deshay Moore, Tiffany Ann Moose, Nicole Suzanne Morrow, Daniel Scott Odom, Rebecca Ou, Emily Christina Parsons, Leah Shae Pennell, Matthew Tyler Quarles, Elizabeth Colette Rector, Emilio Alvaro Reid, Kimberly Renee Reynolds, Leah Brooke Reynolds, Andrew James Robison, Jessica Hope Robles, Caleb Bradley Russell, Daniel Paul Russell, Erin Lindsey Russell, Bryce A. Sprinkle, Brittany Nicole Stewart, Jordan Allan Sweet, Ryan Vang, Leena Vue, Chanler Jacob Watts, Turner Douglas Whisnant, Jonah Alan White, Vanessa Brooke White, Bryant Kelly Wicker, Morgan Alise Wicker, Kaitlen Grace Wike, Laura Nicole Wilkinson, Kasey Michelle Wood and Sonya Jariya Yang.

Burke County

Laura Paige Abernathy, Candice Jena Baker, Jessica Lynn Ball, Jessica Nicole Benfield, Corey Dale Blevins, Marcus Glenn Chester, Sherry Shook Childers, Katherine Lea Eckard, Caitlyn Nicole Eggers, Ruth Anne Ervin, Benjamin Eugene Fletcher, Janice Flores-Gil, Brandon Kent Fortune, Tabitha Luanna Hall, Andrew Chase Heien, Ronald Lee Hipps, Caleb Allen Holden, Kyle Howard, Justin Jans, Trever Scott Lance, Leslie Joann Leonard, Sharon Nicole Lockard, Jordan Matthew Lockee, Nathan McDaniel, Adriana Gabriella Pena, Zachary Ryan Plemmons, Kimberly Danielle Pyatte, John Franklin Robinson, Kaitlyn Felita Robinson, Katherine Rose Setzer, Raven Short, Jason Michael Singleton, Shelby Nicole Summerow, Amber Nicole Toney, Kaesie Ellexzandria Vang and Robert Yang.

Caldwell County

William Tyler Adkins, Sarah Ashley Albrecht, Samantha English Baucom, Evelyn Hamby Collier, Jacqulynn Kay Cook, Brent Michael Curtis, Cynthia Guadalupe Garcia, Phillip Godfrey, Justin Daniel Greer, Erika Lynn Hernandez, Sheena Marie Jernigan, Ansley Nichole Keller, April M. Kemp-Moya, Karrie Renee Lee, William Matthew McNeill, Jessi Catherine Miller, Nathan Eli Miller, Kaley Christine Oswald, Michelle Lynn Pennell, Summer Denise Ritchie, Casey Kyle Sherrill, Devin Scott Sigmon, Ronda Darlene Stafford, Bryanna Christine Suter, Haley Ruth Teague, Jeanette Annas Walker, Marissa Lee Wine and April T. Winkler.

Catawba County

Shannon Marie Abraham, Derek Darren Aceituno, Joshua Dean Aiken, John Isaac Allemang, Kelly Allen, Zachary Mitchell Alley, Yocelyn Almanza-Figueroa, Morgan Hailey Anderson, Miguel Araujo, Tyler Justin Archer, Alexander McKeen Arnot, Carylle Jane Tugdang Arroyo, Tania Guadalupe Austin, Gregory Harlen Bailes, Hannah Nichole Bailey, Mallory Jane Bailey, Gabriel Ryan Baker, Willie Thomas Baker, Adrian Gunner Baldwin, Vanessa Isabel Ballabeni, Jessica Ann Barbee, Alexis Marie Barber, Emma Monique Barger, William Russell Barlow, William McKinley Beam, Rebecca Ellis Beaulieu, Alina Bejenari, Hayley Nicole Bender, Jimmy Dwayne Bennett, Dale Christopher Bentley, Christopher Ernst Bielenberg, Caitlin M. Blackburn, Miranda Nichole Blankenship, Alexis Brooke Blevins, Brianna Ruth Bliss, Rebecca Aninwah Boadu, Mark Andre Bodnar, Michelle Dawn Bolick, Justin Lambert Bolter, Jessica M. Bravo, Alexis Michaela Brefka, Ekua Afiryie Brew, Paul Andrei Brincovan, Mary Elizabeth Brittain, Justin Matthew Broggi, Leah Ruth Brooks, Camryn Victoria Broughton, Amanda Marie Brown, Ashley D. Brown, Tiffany Miranda Brown, Jonathan Luke Bruce, Jacob Colby Bruno, Aaron Bryant, Alyssa Jordan Buchanan, Bradley R. Burcham, Kimberly Lynn Burress, Macy Lorene Burris, Cathy Herron Byrd, Matthew Alexander Byrd, Holly Elizabeth Cable, Stephani Alexa Caldwell, Madison Haley Callahan, Karely Callejas-Chavez, Elizabeth Margaret Campbell, Haley Jean Campbell, Danielle Luna Canaday, Clarissa Joleen Cappadona, Cary Annzella Carpenter, Christina Peck Carpenter, Emily Hope Carrier, Jessica Nguyen Carson, Justin W. Casteel, Cecilia Lizet Castillo, Jason Cha, Destiny Marie Chafin, Alexis Nicole Chambers, Kao Chang, Linda Chang, Mao Chang, See Chang, Ivonne Carrillo Chavez, Vanessa Chavez, Christopher Ray Childers, Mattie Diane Clark, Jordan Garrett Clarke, Obadiah Nathanael Clay, Heather Lynne Coffman, Caroline Elizabeth Collins, Danielle Nicole Conner, Amber Nicole Connor, Nathaniel Josh Z. Consing, Angela Dawn Cook, Kalie Renee Cook, Holly Dawn Cooke, Mikael Chandler Cooke, Mikaela Colleen Cooke, Rosie Corona-Mendez, Toni Ann Cristiani, Michael Alexander Cruz, Garrett Cunningham, Anna M. Curry, Silvia M. Curry, Ryleigh Morgan Dague, Hallie Marice Daniel, Andrew Reece Davis, Heaven Destiny Davis, Kyle Patrick Davis, Chase Micheal Day, Andrea LeAnn Deal, Natalie Lynn Deal, Matthew Skyler Deleary, Cristina Shay Dellinger, Megan Reese Demeny, Cole Jackson Denney, Andrew Stovall Dennis, Sophia Danielle Derienzis, Judy Marie DeWitt, Holly Paige Diciuccio, Alexandria Marie Dickerson, Parker Stephen Dickinson, David Jarrett Dobbins, Eric Theodore Dowd, Hunter Christian Drum, Emma Olivia Paige Duckwitz, Ivana Jenaya Dula, MacKenzie Nicole Duraski, Katelyn Alexandria Dyson, Barbara Jean Earle, William Mark Early, Tiffany Theresa Marie Easter-Coley, Michelle Nichole Ebeling, Amy Leigh Edwards, Tekisha Lynn Edwards, Benjamin Peter Ellis, Whitney Marie Ellis, Olga Marie Elmore, Jason Lee Engle, Stephanie Marie Estevez, Holly Serena Evanega, Jennifer Marie Eversole, Kaitlyn Alexandra Ewing, Tiffany Nichole Exline, Ashley Elizabeth Fairley, Jeremy Daniel Farris, Kelsey Yvonne Fauntleroy, McKinzie Nicole Feimster, Kamilla Teresa Finetti-Barnuevo, Cynthia Duncan Foster, Gehrig Robert Foster, Zeb Noah Fox, Michael Paul Foxx, Ann M. Frye, Cathiryn Elise Frye, Taylor Diane Fulbright, Jamie Benjamin Fullen, Jacob Michael Fuller, Ladasha Deanna Funderburk, Tiffany Grace Gabrel, Isaiah Seth Gabriel, Greylyn Kelly Gaillard, Luis Gallardo, Camryn Michaela Gantt, Pavel Ghenov, Keona Reshanea Gibbs, Courtney Doreen Gilbert, Taylor Janie Makay Giles, Jesse N. Gill, Landon Elizabeth Gimblet, Michael Gissy, Rodrigo Gonzalez, Patricia Joanne Gotshall, Sarah Anne Gould, Alisha Martin Grant, Katelyn Jean Greer, Payton Blysse Gregory, Anquinette Crawford Griffith, Joseph Henry Griffith, Robert Dwayne Gurley, Marlen Nineth Gutierrez Portillo, Olga Esther Gutierrez-Vargas, Asia Dishea Hairston, Alexandria Nicole Hall, Charles Jeffrey Hall, Maria Lusia Hall, Jackson Seitz Hambrick, Hunter Clark Hamer, Emma Katherine Hamilton, Fletcher Fraer Hamlin, Lauren Elise Hancock, Michael Anthony Hanson, Casey Ferrell Harbinson, Kristian Leeann Harold, Rodney Rakim Harrington, Kayla Dawn Harris, Cecil Raymond Hash, Jackson Frederick Hayes, Julia Catherine Hedrick, Patrick Campbell Hefner, MacKenzie Taylor Hemphill, Donna Lynn Henderson, Kristle Danyelle Henderson, Nathaniel Page Henderson, Anekah Brielle Henson, Anderson Lee Henze, Madison Lauren Herald, Michael Anthony Heredia, Patrick Scott Herman, Xayna Rhasel Hernandez-Romero, Katie Araceli Herrera-Luna, April Nicole Herron, Sara Michelle Hilton, Sierra Lynn Hines, Madison Elizabeth Hise, Karlina Callee Ho, Alexander Clifton Hodge, Ashley Nicole Hodges, Kelly Brittain Holmes, Joshua Alan Holsclaw, Jacob Alan Holt, Bobby Gene Hopson, Whitney Brianne Horton, Adam Michael Houston, Gracen Leigh Hoyle, Jeffrey Allen Hoyle, Brytny Nikole Hudson, Kayleigh Brooke Hudson, Brandon Alexander Huffman, Cassie Brooke Huffman, Jacob Seth Huffman, John Wyatt Huffman, Judge Thomas Huffman, Payton P. Huffman, Tiffany Dawn Huffman, Joshua Daniel Hughes, Sidney Nicole Hughes, Alexis Nichole Hunt, Jennifer Lynn Hutson, Brandon Cody Icard, Linda Inthavongsa, Alyssa Isenhour, Joshua Richard Jackson, Caira Ayana James, Rachel Elizabeth Jenkins, Matthew Tyler Jennings, Joshua Bryan Jessmer, Lisette Angela Jimenez, Christopher S. Johnson, Donna R Johnson, Ivy Alexis Johnson, Jalen Wayne Johnson, John Ray Johnson, Crystal Jeanine Jones, Brittany Ciara Josey, Pamela G. Joy, Tucker Reed Justice, Jamie Lee Kale, Sarah E. Kanipe, Jeffrey D. Kanupp, Halle Renee Karohl, Lisa Hogue Kearse, Anna Nicole Keener, Cameron Tyler Kennedy, Asia Janee Key, Prida Khamkhosy, Richard Touying Khang, Samantha Kiefer, Bryson Chase Kirby, Martha Fraver Kleinke, Jalen Leslie Knight, Justin Thomas Koch, Lindsey Anne Koch, Kelsey Ryann Krumanocker, Linda Wilson Kuykendall, Megan Elizabeth Kuykendall, Alexis Moriah Lail, Hannah Dawn Lail, Sierra McKenzie Lail, Han Gia Lam, Joseph Truong Lam, Abby Brianne Laney, MacKenzie Ann Laney, Tracy Marie Laney, By Lao, Laura Andrea Lara Amaya, Katie Brooke Lavelle, Alexis Leigh Lawrence, Nam Viet Le, Travis Arron Leasure, Emily R. Lechtner, Stephanie Michelle Ledbetter, Chad Lee Ledford, Brandon Lee, Jae In Lee, Lia Yang Lee, MacKenzie Gao-Su Lee, Tong Lee, Xee Alicia Lee, Heather Diane Lefevers, Keith Aaron Leiting, Jaime R. Lemus, Jasmine Leanna Lemus, Addison Lewis, Lauren Blake Lewis, McKinna Reigh Lewis, Katrina Elizabeth Linder, Alexis Nichole Lineberger, Aaron Lewis Little, Blair Victoria Little, Jim Lo, Phillip Russel Lo, Maria McKenzie Lopez, Bianca Itzel Lopez-Elias, Leonardo Lopez-Trejo, Kong Lor, Muachi Alex Lor, Shiana Mia Yia Lor, Anastasia Natasha Loritts, Heather Nicole Lovelace, Lauren Brooke Lowman, Alexis Marie Lunsford, Dalton Price Lutz, Zoe Lutz, Nghi Hong Hao Luu, Chau Bao Ly, Jayscha Pillar Lynch, Samuel Kelly Lynn, Madison Elaine Mace, Akeshia Lavette Mack, Noah Edward Madden, Taylor Lynn Maltba, Thomas Ray Maltba, Maria Greene Marreiros, Robert J Marshall, Felicia Casse Martin, Katerina Michelle Martin, Molly Kirk Martin, Veronica Jaqueline Martin, Joel Lemus Martinez, Joe Mack McCorkle, Ashelin Kaylee McCoy, David Robert McCoy, Erin Lea McGibbon, Taelor Simone McGlone, Keara Zayne McGraw, Melissa Ann McHenry, Allison Dawn McKinney, Heather Dunklebarger McKinney, Jimmie Wayne McKinney, Savannah Lee McKinney, Melissa Harris McLain, Aleasia Teo-Shae McQueary, Amanda Kaitlyn McSwain, Janeth Guadalupe Medellin-Tapia, Desiree Danielle Meisenheimer, Peter John Melnyk, Mary Adair Melton, Joanna Ruth Mickel, Cayla Catherine-Lynette Miller, Christopher Barrett Miller, Grace Elizabeth Miller, Lily Merritt Miller, Shyla Nicole Miller, Delane Costner Mitchell, McKenna Morgan Mitchell, Savannah Shea Mitchell, Gabriela Mladin, Dylon Michael Monroe, Charles Anthony Moody, Leslie White Mooney, Melissa Rae Mooney, Carolyn Bradsher Moore, Bryan Alejandro Morales-Gonzalez, Brooke Ellery Morales-Torres, Christina Elise Morford, Trenten MacKenzie Moseley, Amy Moua, Cody Elisha Mullins, Filip Mura, Madeline Ruth Nagele, Kathy Thuy Nguyen, Leanne Hong Nguyen, Steven John Normand, Michael Brennan Oboyle, Luis Enrique Obregon-Arroyare, Hannah Marie O'Brien, Brianna Jean Odham, Ashley Nicole Oliver, Grace Oyinbrakemi Opufou-Wellman, Kent Ortiz, Savannah Caroline Page, Ethan Jared Parker, Kelsey Amanda Parker, Mayra Alejandra Parra-Sains, Kimberly Ann Patterson, Hailey Lynne Pearce, Jolene Kimberly Pearson, Melody Joy Penalver, Lauren Elizabeth Pennell, Kristina Anastasia Perjar, Nicole Deal Peterson, Tessa Renee Phelps, Amanda Marie Pippin, Destinie P. Piskura, Anjella Joy Encenarez Poblete, Anna Lynne Poovey, Charles Donnell Poovey, Lucas Mathew Popan, Keith Andrew Pope, Hannah Elizabeth Porter, Carrigan G. Price, Giuliana Elisa Prina, Ornella Georgina Prina, Braesia Toriah Propst, Karen Sue Propst, William Thomas Propst, Isaiah Alexander Provance, Sophia Rayne Pruett, Jacob Michael Pursel, Myhuyen Sandy Quach, Manuela Ramirez, Brittany Lashay Ramseur, Ramona Elaine Ramseur, Mauricio Andres Rebellon-Teran, Laquanda Ford Redmon, Avery Nolan Reece, Darla T. Reece, Lon Channing Reed, Richard Justin Reeves, Angela Dawn Reitzell, Christine Joyce Rhodes, James Steven Rice, Dylan Timothy Richards, Sidney Marie Richardson, Tina Ture Riddick, Wendy Eve Rinck, Caleb Andrew Roberts, Amanda Lee Rogers, Herbert Leonel Roman, Michael Franklin Roper, Amaiya Chantel Rose, Carrie Cassandra Rose, April Nicole Rosenbalm, Elizabeth Juliana Ross, Kaitlyn Alexis Sain, Julie Isabelle Sandel, Paige Elizabeth Sapp, Allyson Diane Schloesser, Aaron Tyler Schmidt, Tyler Keith Scronce, Kayla Sue Seabock, Christopher David Seay, Meela See, Sheridan Mareen See, Savannah Kaitlyn Seeger, Stephen Michael Seiler, Brianna Elizabeth Setters, Abby Grace Settlemyre, Austin Ray Setzer, Seth Adam Setzer, Katelyn Marie Shadowens, Vanessa Elaine Sharp, Robert Allen Sharpe, Andrew James Shaw, Christina Renee Sheppard, Madison McKinley Shook, Lucas David Shubert, Audrey Owen Sigmon, Dylan Ray Sigmon, Jackson Mitchell Sigmon, Samuel Alexander Sigmon, Mikaela Christine Simmons, Elayne Mary Sinclair, Brenden Nicholas Slater, Amy Thompson Smith, Julia Eileen Smith, Morgan Ashley Smith, Michael John Smith-Altizer, Kamryn Breanne Smyre, Miranda Anne Smyre, Dylan Marie Snarr, Alexandra Marie Soto, Aiden Hicks Spencer, Morgan Ashley Spiker, Jennifer Nicole Spleet, Abbey Christine Sronce, Karla J. Starnes, Kayle Riece Starnes, Nicolette Elise Steelman, Matthew Derin Steelmon, Owen Maguire Stegall, Ethan Paul Stewart, Kaitlyn Margaret Stewart, Etta R. Stiles, Kylie Morgan Stillion, Valerie Hope Stiltner, Troy Thomas Storti, Travis Lamar Stutts, Jana Rae Sullivan, Crystal Blanchard Summers, Kaylyn Elizabeth Surratt, Madelyn Grace Sweet, Virginia Logan Tanner, Amber Lynette Taylor, Hope Nicole Teague, Chua Thao, Aaron Delano Thompson, Ada Elise Thompson, Emma Elise Throneburg, Jacob Logan Toney, Alfred F. Torres, Chloe Elisabeth Townsend, Teashia Leatrice Townsend, Savannah Faith Travis, Sydney Coleen Travis, John William Turney, Sierra Marie Tuttle, Joe William Ugolini, Kimberly Beth Uzzell, Katherine Patricia Valenzuela-Gomez, Boby Vang, Kristen Gaosee Vang, Lee Vang, Nancy P. Vang, Molly Elizabeth Vanhoy, James Wyatt Vannatter, David Cadmiel Vasiu, Joseph Vicente Verrette, Roger Lee Vest, Rochelle Len Vincent, Malla T. Vue, Seddon Andrew Wagoner, Hailee Elizabeth Waldon, Taylor L. Waldron, Aubrey Brittian Wallace, Bailey Sean Wallace, Candace Tolbert Wallace, David Allen Ward, Shawn Franklin Warlick, Savanna Savoy Warnes, Soraya Janet Watkins, Carah Elyssa Watson, Morgan Gray Watson, Amanda Stroud Weathers, Alexander Michael Webb, Amanda Bernice Welborn, Ashley Lauren West, Kristine Nicole White, Jillian Grace Whitener, Natalie Carol Whitfield, Terry Dane Wiley, Cassie Marie Wilkins, Madison Paige Wilkinson, Desiree Dawn Williams, Kristin Coffey Williams, LaToya Lynette Williams, Noah Bryant Williams, Autumn Michelle Wilson, Dusten Ray Wilson, Tiffani Jean Wilson, Kendall Winters, Sierra Marie Winters, George Victor Worth, Ashlyn Brooke Wright, Der Xiong, Lily Paj Tsiab Xiong, Maria Belen Xiong, Natalee Moua Xiong, Paochoua Xiong, Tony Xiong, Andrea Giao Ong Yang, Emily Yang, Geniey Paj Zuaq Yang, Jennifer Sheng Yang, Joua Yang, Katlyn Yang, Pahoua Yang, Timothy Yang, Yasmine Gao Cua Yang, Yer Yang, Zong-Shia Yang, Christopher Thomas Yarbrough, Darby L. Yates, Jackson Joseph Yost, Sarah Beth Yost, Cameron Lee Yount, Ryan Edward Yount, Alondra Zavala and Stephanie Diane Zepp.

Gaston County

Kayla Renee Adams, Ben Baxter, Stephanie Nichole Grindstaff, Robert Eric Manley, Courtney McBryant, Colby Miranda McClure, Ryan Michelle Putnam, Stephanie S. Rendleman, Hunter Alison Rhyne and Michaela Rebekah Wells.

Iredell County

Jacob Anderson Biehler, Genet Christine Burks, Sara Carruth, Krystal Marie Chandler, Chloe Blaine Cockeram, Lauren Elizabeth Cook, Kayla M. Debich, Amber Dawn Denny, Brandi Nicole Gourley, Jennifer Kay Grafton, Alexandra Christian-Grace Hartness, Jesse Walker Hoke, Brandy Lea Holland, Bryson Lee Jones, Heritkumar Dineshbhai Kathrotiya, Kendra Renee Kerr, Timothy Allen Kuhblank, Abigail Eileen Merritt, Regan McKenzie Redmond, Austin Wesley Rummage, Andayie Chashaun Scott, Kevin Sharpe and Christopher Joe Shoemaker.

Lincoln County

Caitlin M. Adams, Alena Lynn Belton, Michelle Therese Bernard, Melissa Rae Campbell, Christian David Castell, Deisy Chavez, Meleah Shunta Chesney, Jacqueline D. Cody, Tammy Lynn Dellinger, Joseph Taylor Duncan, Aimee Elizabeth Ethridge, Brittany Nicole Farris, Mollie Ann Fleming, Gloria Flynn, Christian Markallan Freitag, Rhonda Sue Hartzler, James Lonnie Hayden, Brittany Renee Heavner, Hailey Lauren Helms, Laura Ann Hernandez, Sarah Nicole Hollifield, James Quinton Hubbard, John Alexander Ieremciuc, Angela White Ingle, Chandler Brian Jenkins, Brian P. Lehman, Hannah Elisabeth Lynch, Pamela Helms Martin, Sarah Grace Martin, Elizabeth Lynn Queen, William Spencer Rogers, Markus Johannes Rumswinkel, Jared Connor Schubring, Kassondra Dian Smith, Heather Tuno Vazquez, Leah Bumgarner Whitener, Hannah Wolfe and Alam Zambrano.

Students from other areas achieving High Honors in the fall 2016 semester include Courtney Angeline Eckmann of Alamance County; Jenna Grace Dunsmore of Brunswick County; Bradley Edward Cloninger, Mark Dougles Hudson, Jillian Sara Kegerreis and Heather Webb Royster of Cleveland County; Bryan Michael Lehrer of Davie County; Ashly Ray Stocks of Guilford County; Wesley Alan Ogle of McDowell County; Laura Ann Davis, Bria Desiree Frierson, Grant Stephens Gordon, Dewanshi Jitendra Patel, Sabrina Marie Pinard, and Latanya Willoughby of Mecklenburg County; Nathan Allen Broman of Rockingham County; Sara Lynn Fink of Rowan County; Daniel Richard Brinegar of Surry County; Justin Ryan Greer of Watauga County; Zachary Chase Beane and Kristi Ann Gowan-Fisher of Wilkes County; and Erin Victoria Barr of Yadkin County.